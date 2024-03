Cristian Budu, sucessor de Nelson Freire, toca com a Osesp após ínterim de cinco anos

O pianista brasileiro Cristian Budu, que foi apontado por Nelson Freire como seu sucessor, vai se apresentar na Sala São Paulo com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. As apresentações ocorrerão entre 21 e 23 de março. Além disso, será a primeira vez que o pianista, de 35 anos, tocará Prokofiev, o Concerto n.1, com a orquestra. “Estou muito empolgado. Antes de mais nada, porque é o meu retorno à Sala São Paulo e com a Osesp. Já se passaram mais de cinco anos desde que toquei lá”, disse.

O pianista Cristian Budu volta a tocar na Sala São Paulo após cinco anos Foto: Lucca Mezzacappa

“Tocar este concerto era um sonho. A peça é de grande fôlego, sendo um desafio intenso para um pianista, e ao mesmo tempo casa muito bem com as sonoridades orquestrais. É uma obra eletrizante”, comentou.

A noite se inicia com a obra “Malabares”, da compositora brasileira Silvia Berg, e termina com o balé “O Pássaro de Fogo”, de Stravinsky.