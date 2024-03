Einstein lança podcast com Astrid Fontenelle sobre medicina e qualidade de vida

A apresentadora Astrid Fontenelle abraçou a chamada medicina do estilo de vida e vem entrevistando diversos médicos e professores para tratar dos temas da saúde e sua relação com assuntos variados como alimentação, sono, controle de substâncias, equilíbrio emocional e e relacionamentos. O podcast, criado pelo Einstein, “O que te trouxe aqui?”, já está no ar nas plataformas de streaming de áudio, com episódios novos às terças-feiras. Ao fim da primeira temporada serão 24 programas. Confira a entrevista com Astrid:

O que é interessante sobre o podcast?

É um clichê dizer que sou suspeita, mas tenho aprendido muito com os profissionais de saúde que entrevisto. Às vezes não é apenas sobre o conhecimento. Eu sei que preciso me exercitar, mas a forma como eles se comunicam despertou em mim o desejo de cuidar de mim mesma de forma ainda melhor.

Astrid Fontenelle Foto: Andrea Soares

Quem são os convidados?

Os convidados são profissionais da saúde que atuam em diversas áreas do Einstein, assim como em outros hospitais e no sistema público, além de professores universitários.

Gostaria de viver até os 100 anos?

Certamente! Mas, com qualidade de vida! Continuar me cuidando e desfrutando de certos prazeres.

O que vem primeiro, o corpo ou a mente?

A mente vem primeiro. Isso ficou claro para mim durante a pandemia. Desde o início, eu mencionava a importância de cuidar da saúde mental. Com uma mente saudável, cuidamos do corpo.

Viver mais ou viver melhor?

A ideia é viver melhor para poder viver mais.

Saúde para quem já é saudável ou para quem precisa recuperar a saúde?

É fundamental que todos compreendam a importância da medicina do estilo de vida atual. Viver de forma saudável e sem doenças é menos dispendioso em todos os sentidos.

O trabalho é inimigo da saúde?

Definitivamente não, afinal precisamos ser produtivos. O que não podemos é nos matar de trabalhar. Expressão muito usada, mas que poucos compreendem.

Combater o preconceito etário é uma questão de saúde?

Sim, principalmente de saúde mental. Ser velho é sair do game? Nada disso! Precisamos mostrar que apesar de eu ter minha carteirinha de idosa, eu ainda tenho uma mente inquieta, sou bastante produtiva e cheia de vida!