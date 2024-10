Escritora Bernardine Evaristo vai participar de encontro no Teatro Cultura Artística em novembro

Antes de desembarcar no Rio para a FLUP (Festa Literária das Periferias), Bernardine Evaristo vai participar de um encontro no Teatro Cultura Artística, no dia 11 de novembro. Com mediação de Isabela Noronha, o evento será produzido pela Companhia das Letras em parceria com a Livraria Megafauna.

A escritora Bernardine Evaristo Foto: Jennie Scott

A anglo-nigeriana é a primeira mulher negra a ganhar o Booker Prize e tem seus livros traduzidos para mais de 40 idiomas. Neste ano, a Companhia das Letras publicou no Brasil o seu Sr. Loverman, romance protagonizado por um homem negro, gay e imigrante. O evento no Teatro Cultura Artística será gratuito com retirada de senha 1h antes, na livraria Megafauna.