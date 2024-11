FAAP anuncia o novo diretor do Museu de Arte Brasileira (MAB FAAP); conheça

O MAB FAAP, museu que conta com um acervo de mais de três mil obras de arte, está anunciando o novo nome de seu diretor geral.

PUBLICIDADE Marcos Moraes, atual Coordenador dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais, e também dos Programas Internacionais da Residência Artística FAAP - Paris, e Residência Artística FAAP - São Paulo, será o novo diretor do Museu de Arte Brasileira da FAAP. Marcos é doutor em Arquitetura e Urbanismo, graduado em Direito e Artes Cênicas, com especialização em Arte Educação e Museu, todos pela USP, além de especialização em Museologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, está na FAAP há 30 anos. A Presidente do Conselho de Curadores da FAAP, Celita Procopio de Carvalho fala sobre a nomeação de Moraes: “A escolha pelo nome de Marcos Moraes se deu de forma natural e unânime. Como profundo conhecedor da história da arte e exímio professor – que há 30 anos se dedica à FAAP – estamos confiantes de que o MAB seguirá nas melhores mãos e de que Marcos trará uma perspectiva renovada e diversa para nosso Museu”.

Celita Procopio e Carvalho e Marcos Moraes Foto: Rafayane Carvalho

Moraes integrou os Conselhos da Escola São Paulo, da Escola Municipal de Iniciação Artística, da Secretaria Municipal da Cultura, São Paulo, Grupo de Estudo em Curadoria do MAM, o corpo de interlocutores do PIESP, o Conselho Consultivo de Artes Plásticas do Museu de Arte Moderna de São Paulo e a Comissão de Indicação do Prêmio PIPA 2020.

Publicidade

A Conselheira do MAB FAAP, Pilar Guillon Liotti, também falou sobre a nomeação de Marcos Moraes: “A FAAP é uma instituição que se atualiza há 77 anos, que cultiva a tradição sem deixar de observar atentamente as tendências e idiossincrasias do cenário cultural mundial e acreditamos que o Marcos vai trazer esse olhar global para dentro do Museu de forma muito enriquecedora”.

”São 30 anos de atuação como professor, coordenador, curador de exposições, inclusive no próprio MAB, e idealizador e coordenador da proposta de residência que temos hoje na FAAP. Por isso, é ainda mais significativo receber essa nomeação. E atuar dentro de uma instituição que preserva, conserva, pesquisa, difunde essa produção, me parece extremamente relevante e, para mim, é evidentemente uma honra, é uma oportunidade muito especial”, afirma o novo diretor do MAB.

Como representante da FAAP na Res Artis, a maior rede de residências artísticas do mundo, Marcos foi o principal articulador para fazer da FAAP a sede da próxima conferência anual da instituição, prevista para 2025, a primeira na América Latina.

A primeira exposição à frente da direção do MAB será a Anual de Artes, que chega à sua 54ª edição e tem abertura marcada para dia 25 de novembro, com trabalhos selecionados de jovens artistas alunos da FAAP. A Anual já lançou artistas como André Komatsu, Chiara Banfi, Lia Chaia, Marcius Gallan, Regina Parra, Rodolpho Parigi, Fernanda Galvão, Renata Haar, entre muitos outros.