Festival Cidade do Futuro discute negócios, sustentabilidade e marca a volta do Edifício Martinelli

O evento irá ocupar pontos icônicos do centro histórico para debater temas como “Cidades Inclusivas”, “Futuro da Educação” e “Afruturismo” e “GovLeaders”.

São mais de dez arenas simultâneas, 200 palestrantes e 200 horas de programação.

Destaque para as atrações no Edifício Martinelli, marcando os cem anos do prédio icônico e sua reabertura ao público. Lá haverá yoga, meditação, Djs e até uma praia no terraço, com vista da cidade.