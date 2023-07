Filho de Rita Lee faz show em homenagem à mãe: ‘Saudade bate forte’

Após a partida de sua mãe, o músico Beto Lee tem ocupado a cabeça fazendo shows e tocando clássicos da carreira de Rita Lee. O guitarrista ressalta que os shows e homenagens continuam porque era isso que ela gostaria: “Minha mãe gostava de uma celebração, de uma festa. Ela não ia querer ninguém chorando”. Beto, porém, confessa que no palco a emoção muitas vezes o atinge, e que outros músicos como Lee Marcucci, o baixista, também se emocionam durante as apresentações. “Às vezes, olho para o Lee e ele tá com o olho lacrimejando. Às vezes, é difícil me conter também.”

Beto Lee Foto: Mila Maluhy

No próximo dia 29, no Vibra São Paulo, haverá uma apresentação especial como parte desse projeto de homenagem. A cantora Luísa Sonza será uma das convidadas. Ela gravou uma versão de “Lança Perfume”, um dos grandes sucessos de Rita Lee. Além de Luísa, Fernanda Abreu e a Orquestra Villa Lobos também participam.

Beto conta que a história desse show nasceu quando ele estava em um bloquinho de carnaval em 2018. Adolescentes cantavam as músicas de sua mãe, o que despertou nele o desejo de apresentar ao vivo novamente essas canções para uma nova geração. Desde 2012, Rita estava aposentada e fora dos palcos. Ele chamou músicos que tocaram com sua mãe e juntos montaram um setlist a partir das canções “Ando Meio Desligado”, “Agora Só Falta Você”, “Mania de Você” e “Banho de Espuma”. Beto diz que foi a parte mais desafiadora desse projeto por ter que selecionar apenas algumas músicas entre tantos hits.

O início dos ensaios e shows estavam programados, mas a pandemia ocorreu e tudo teve que ser adiado. Somente em 2022 foi possível estrear e homenagear Rita Lee ainda em vida. A artista chegou a ver alguns trechos dos shows por vídeo enviados a ela.

Beto diz que o intuito deste trabalho é reproduzir as músicas como foram criadas: “Respeitamos os arranjos originais, podemos até mudar o tom de algumas coisas, mas nada muito drástico”. Acha importante, por exemplo, tocar o solo de “Ovelha Negra” nota por nota: “Elas foram criadas assim e precisam ser recriadas assim”.

O pai do artista, o guitarrista e músico Roberto Carvalho, parceiro de palco e de vida de Rita Lee, não está participando deste show. “Ele tá ainda num processo de recuperação, de luto. Mas sabe que quando quiser, essa é a casa que ele construiu também. A gente só tá cuidando dela”, diz Beto sobre o legado de sua mãe. A turnê Rita Lee por Beto Lee in Concert continua depois com 20 shows em diferentes regiões do País.

Beto diz que sua mãe era “carinhosa” e “calorosa”, foi presente na medida do possível e que os momentos que ela passava com a família eram sempre regados a muita qualidade. No palco, ele admira a sua força como artista que impactou a vida de muitas pessoas com seu talento. “A saudade bate forte, mas ela está aqui. Não morreu, continua viva no coração e na mente de todos nós”.