Fotógrafo Ed Beltrão vai ter exposição na Galeria Silvana Tinelli em outubro

O fotógrafo Ed Beltrão vai abrir uma exposição na Galeria Silvana Tinelli, em São Paulo, entre os dias 17 de outubro e 7 de novembro. Dentre Muitos, Um apresenta o olhar de Beltrão sobre paisagens diversas, registradas entre 2015 e 2024. As obras são parte da seleção de 65 fotografias presentes no livro homônimo, que será lançado na abertura da mostra pela Editora Ipis. O título terá venda exclusiva na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi e na Galeria Silvana Tinelli.

Fotografia de Ed Beltrão Foto: Ed Beltrão