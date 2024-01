Galeria nos Jardins promove o ‘Salão dos Artistas Sem Galeria’

A 15ª edição do Salão dos Artistas Sem Galeria, promovido pelo portal Mapa das Artes, fica em cartaz até o dia 24 de fevereiro na Zipper Galeria, nos Jardins. A mostra traz obras dos dez artistas selecionados no evento, que contou com 255 inscrições. A entrada é gratuita.

Foram selecionados Chiara Sengberg (SP), Clara A (SP), Fil Souza Vieira (RJ), Francisco Horta Maranhão (SP), Jamile Sayão (MG/SP), Lucas Ribeiro (RJ), Ramonn Vieitez (PE), Renan Henrique Carvalho (RJ), Thix (RS/RJ) e Vicente Brasileiro (AL/SP). O júri foi formado por Alice Granada (curadora independente), Hiro Kai (produtor independente) e Renato De Cara (curador independente e diretor do Paço das Artes-SP).

Obra de Jamile Sayão Foto: Reprodução

PUBLICIDADE O Salão dos Artistas Sem Galeria tem como objetivo avaliar, exibir, documentar e divulgar a produção de artistas plásticos que não tenham contratos verbais ou formais (representação) com qualquer galeria de arte na cidade de São Paulo. O Salão tradicionalmente abre o calendário de artes em São Paulo e é uma porta de entrada para os artistas selecionados no circuito das artes. O Salão dos Artistas Sem Galeria tem concepção e organização de Celso Fioravante, assistência de Lucas Malkut e projeto gráfico de Cláudia Gil (Estúdio Ponto). Serviço

Publicidade

15º Salão dos Artistas Sem Galeria

Em cartaz até o dia 24/2. A entrada é gratuita. Segunda a sexta, 10h às 19h; sábado, 11h às 17h.

Local: Zipper Galeria.

Endereço: R. Estados Unidos, 1.494, Jardins.