Galerias de arte dos Jardins promovem circuito de visitação no próximo sábado

Com o propósito de incentivar a visitação às galerias e reforçar a região dos Jardins como polo cultural, oito das galerias de arte (AM Galeria, Arte 57, Dan Galeria, Luciana Brito Galeria, Galeria Lume, Galeria Marilia Razuk, Galeria Mario Cohen e Galeria Nara Roesler) se juntam para promover o Arte Circuito Jardim Europa 2023, no dia 19 de agosto (sábado).

Galerias de arte dos Jardins promovem circuito de visitação Foto: flavio freire

Trata-se de um roteiro entre os espaços participantes que estarão com uma programação especial, em horário de funcionamento estendido das 11h às 17h. O caminho poderá ser feito a pé ou por vans do evento. Tudo gratuito, tanto o transporte quanto a visitação. Não à toa, a data escolhida para esta edição marca o Dia Mundial da Fotografia e a curadoria ficará sob os cuidados de Eder Chiodetto.

Além da curadoria, Chiodetto irá indicar roteiros diversificados que proporcionem ao público uma complementaridade entre as mostras e também fará uma visita guiada em um dos percursos sugeridos.

Aliás, um ponto de partida sugerido para os interessadps é a DAN Galeria - que fica na Rua Amauri, 73 - Jd. Europa.

Serviço: