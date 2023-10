Hermeto Pascoal e Janaína Rueda participam de evento de arte e gastronomia no Parque Villa Lobos

Com o lema “arte e gastronomia transformando a vida para melhor”, o Comgás Transforma acontece no sábado (dia 21 de outubro) , das 10h às 19h, no Parque Villa Lobos. A entrada é franca.

Na ocasião, chefs irão compartilhar gastronomia e cultura com aulas shows, ministradas pelas chefs Janaína Rueda, Bel Coelho, Cristina Haaland e o chef Gui Cardadeiro.

Janaina Rueda vai ministrar aulas durante o evento Foto: IARA MORSELLI / ESTADAO CONTEUDO

Já os shows trazem nomes como Hermeto Pascoal, Paula Lima, Cavalo e Panda e Orquestra Voadora.

A criançada será contemplada com as contações de histórias cênico-musicais do grupo Tá na Boca do Conto, pintura facial artística e oficina de arte e sustentabilidade com material reciclável.

O evento também conta com praça de alimentação aonde Food Trucks.