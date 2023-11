Humorista e ator Ton Prado será Rick Bonadio em longa sobre os Mamonas Assassinas

O humorista, ator e apresentador Ton Prado vai encarnar o polêmico produtor musical Rick Bonadio em Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe, longa sobre a trajetória do grupo Mamonas Assassinas com estreia prevista nos cinemas para o dia 28 de dezembro.

Ton Prado será Rick Bonadio Foto: ALBERA GOMES FOTOGRAFIA

“Toda a minha juventude está marcada pelos Mamonas! Fui uma criança fã, com pastas de recortes da banda, sabia tudo sobre eles. Nem nos meus melhores sonhos pensei em viver essa história. Não pude ir a nenhum show e agora tive a experiência de gravar o icônico show de Guarulhos. Vivi o que sempre quis viver!”

No filme, Rick virou Rico, ou Enrico, uma ‘versão adaptada’ do produtor que foi o responsável por descobrir os Mamonas e segue produzindo bandas nacionais até hoje. Além da inspiração em livros, recortes de entrevistas e diversos materiais com Rick, Ton conta que precisou aprender boxe em pouquíssimo tempo para viver o personagem e manter o ar mais sério.

“Durante a preparação, a vivência esteve presente em todos os momentos. Entrávamos na sala de ensaio e a partir daquele momento, éramos os personagens. Ton conta que o ‘ar mais sério’ chegou a balançar a relação com o elenco da banda por um tempo, como Ruy Brissac, Renner Freitas e Beto Hinoto. “Estava numa posição diferente. Eles podiam brincar e eu não, era a energia do produtor, responsável e líder”.

Depois da estreia nos cinemas, o trabalho irá para a Record como Mamonas Assassinas - A Série, uma série com cenas inéditas.