Irmãos encontraram na poesia uma forma de criar memórias do pai: ‘Segue sendo referência’

Roberta e Teofilo dividem mais do que a rotina de escrita. Os irmãos convivem com tipos diferentes de deficiência, ela foi diagnosticada tardiamente com TEA (transtorno do espectro autista); ele com deficiência física (luxação coxofemoral e encurtamento da perna direita). Juntos, eles superam as barreiras e obstáculos que as pessoas com deficiência têm e o que poderia limitar a muitos, não foi capaz de frear os sonhos de dois irmãos apaixonados pela poesia.

Em entrevista à coluna, Roberta explica que não vê a escrita “como forma de refúgio” em meio aos preconceitos com sua deficiência, mas que sempre usou sua poesia como ferramenta de sobrevivência: “Minha poesia sempre foi ferramenta de testemunho, mas sobretudo, de sobrevivência. Escrever é dar sentido e ocupar um lugar, dialogar com tantas ausências e tantas presenças, fazer do corpo um gesto em direção ao outro”.

Teofilo concorda com a irmã e vai além quando fala que não há “motivo para buscar refúgio” na escrita. Ele descreve sua paixão pelo ofício de outra forma: “A escrita sempre me pareceu uma chave para tomar a pólis e celebrar a diversidade humana. Pela escrita não nos retiramos ou refugiamos. Por meio dela, ampliamos os horizontes do mundo, para que possamos caber melhor nele”.