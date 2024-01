Kadu Dantas acumula convites para mais de dez grifes nas próximas semanas de moda de Paris e Milão

As revistas de moda que a mãe de Kadu Dantas comprava foram o embrião do envolvimento do influencer com o mundo da moda. Em 2012, ele foi um dos primeiros no Brasil a ter um blog com os chamados looks do dia voltado para o público masculino. “Comecei a me interessar pela moda ainda menino, vendo a minha mãe amar esse universo e essa paixão foi passando para mim. Ela assinava as revistas de moda da época para comprar as peças por telefones e eu adorava acompanhar esse processo e olhar junto com ela, assim ia me inspirando nos looks que via nas revistas e criava os meus com o que tinha no guarda-roupa de adolescente”, conta.

Hoje, Kadu é figurinha carimbada nos desfiles e se prepara para as próximas semanas de moda de Milão e Paris, ainda neste mês. Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Giorgio Armani, Zegna, Brunello Cucinelli, Fendi, Tods, Missoni, Louis Vuitton, Valentino e Montblanc são algumas das marcas que Kadu irá assistir.

O influencer Kadu Dantas Foto: Iude

Como e quando começou seu envolvimento com moda?

Comecei a me interessar pela moda ainda menino, vendo a minha mãe amar esse universo eessa paixão foi passando para mim. Ela assinava as revistas de moda da época para compraras peças por telefones e eu adorava acompanhar esse processo e olhar junto com ela, assim ia me inspirando nos looks que via nas revistas e criava os meus com o que tinha no guarda-roupa de adolescente. Mas, meu envolvimento com a moda de forma profissional começou em 2012 quando criei o Blog do Kadu, que foi a primeira plataforma na América Latina voltada para o público masculino com o famoso “look do dia”.

Qual a melhor parte de participar de semanas de moda internacionais?

Com certeza a oportunidade de ver de perto as coleções, poder trocar experiências e conversar sobre a moda de forma mais imersiva com pessoas do mundo inteiro, sejam fotógrafos, editores de moda, designers e influenciadores que trabalham e estão inseridos nesse mercado tão maravilhoso e empolgante.

Continua após a publicidade

Como enxerga a moda brasileira atualmente? Acha que, no geral, falta valorizar o que temos aqui?

Eu, particularmente, amo a moda nacional. Se você observar minhas redes sociais irá ver que valorizo muito as marcas e designers brasileiros, a grandiosidade, expressividade e recorte da moda nacional, que possui uma base muito influenciada pela nossa cultura. A moda no Brasil é um reflexo de pessoas que acreditam no seu talento, na sua experiência,vivência cultural e na sua visão de mundo.Estou muito feliz com o que nós temos em nosso país, mas acredito que falta um incentivo e um plano econômico para que marcas e indústrias possam empregar mais pessoas. A nossa moda é vista com afeto no exterior e isso já deveria ser motivo suficiente para sermos um país que planejasse desenvolver uma moda que, de nacional, passasse também a ser global. Afinal, somos o povo da diversidade e da criatividade.