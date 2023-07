Leo Jaime faz show intimista e promete ‘desnudar’ suas canções

Leo Jaime vai apresentar clássicos da sua carreira em show acústico no Blue Note, no dia 29. Em clima intimista, o cantor promete “desnudar” as suas canções, contando como foram escritas e o contexto da época. Vai falar de parceria com o mutante Arnaldo Baptista. No repertório, estão músicas como ‘Mensagem de Amor’, ‘Fórmula do Amor’ e ‘Nada Mudou’.

Leo Jaime Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

O estrondoso sucesso dos músicos sertanejos no Brasil, para Jaime, não se compara ao movimento do rock dos anos 80 que integrou: “Talvez tenha um movimento sertanejo, mas não sei porque não vejo grandes ideias sendo debatidas. É mais um acontecimento comercial muito grande”. Ele se mostra admirado com a potência da indústria sertaneja, mas reforça que “o movimento do rock, nos anos 80, logo depois da ditadura, tinha uma nova linguagem mais bem-humorada, colorida, tropical”.

O músico enxerga o rock brasileiro dos anos 80 como um fenômeno amplo: “Fomos um movimento que tinha o pessoal das artes plásticas do Parque Lage, gente que trabalhava na televisão, no teatro, teve um movimento cultural importante. Evidentemente, o mainstream absorveu mais o Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Barão Vermelho, Kid Abelha e outros grupos cujas músicas tocavam do Oiapoque ao Chuí”.

Aos 63 anos, Jaime conta que amizades daquela época ficaram em sua vida. Ontem, por exemplo, foi aniversário de Dado Villa-Lobos (que foi guitarrista da Legião Urbana) e a primeira coisa que Jaime fez de manhã foi ligar para parabenizá-lo. Recentemente, os dois e Bi Ribeiro (baixista do Paralamas do Sucesso) estiveram juntos assistindo ao show de reencontro dos Titãs. “A gente se divertiu muito e de certa forma matamos a saudade.”

Artista de várias frentes, Jaime também faz as vezes de bailarino. Ele roubou a cena em uma disputa da Dança dos Famosos, quadro do antigo Domingão do Faustão. “Em 2018, para a minha surpresa e de todo mundo, ganhei a Dança dos Famosos. Aí perdi um pouco da vergonha de me expor fisicamente.” O peso ele diz que é segredo.

Jaime se matriculou na academia da amiga Deborah Colker, onde faz aulas três vezes na semana. Acabou, porém, torcendo o tornozelo na rua mas, como não parou de ir às aulas, piorou. Agora, vai ter que fazer fisioterapia e ficar duas semanas sem fazer passos de plié e relevé. “Estou chateado porque está inchado, mas vida de bailarino é assim”, consola-se.

Continua após a publicidade