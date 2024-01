Luiza Trajano fica em 1º lugar em ranking de CEOs feito inteiramente com inteligência artificial

Um ranking feito apenas com inteligência artificial listou os 100 CEOs mais transformadores do Brasil. Inovação, sustentabilidade, diversidade e inclusão, talento e equilíbrio de vida pessoal e profissional foram os critérios usados pela inteligência artificial na pesquisa para selecionar os executivos.

A empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza. Foto: Nilton Fukuda/Estadão - 21/5/2018

Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, levou o 1º lugar, Tarciana Medeiros, do Banco Do Brasil, ficou em 2º, seguida por Milton Maluhy Filho, do Itaú Unibanco, Roberto Sallouti, do BTG, e Cristina Junqueira na quinta posição.

A lista, feita pela Horse, consultoria estratégica baseada em big data na América Latina, analisou, por meio de big data, mais de 47 milhões de matérias e artigos jornalísticos publicados por 23 meios de comunicação do Brasil e 1,1 milhões de interações em redes sociais - 465 mil postagens no X (antigo Twitter) e 590 mil publicações no LinkedIn - de outubro de 2022 a novembro de 2023.