Marca de uísque escocês The Macallan inaugura loja pop-up no Shopping JK Iguatemi

Com a inauguração, a The Macallan apresenta um de seus lançamentos mais importantes do ano, o The Macallan TIME: SPACE Mastery, um single malt exclusivo que simboliza 200 anos de história da marca, maturado em 14 tipos diferentes de barris de carvalho, além de outras expressões icônicas: as gamas M Collection, Double Cask e Sherry Oak.

Gianpaolo Morselli, embaixador de marca da The Macallan no Brasil, comenta: “A boutique pop-up apresenta um design minimalista renovado, mas ainda incorpora elementos característicos da história da marca de forma inovadora e criativa. Inclui detalhes em madeira, formas curvas que remetem à destilaria na Escócia e uma decoração inspirada na cevada”, disse.

‘”Também criamos um espaço para degustações privadas, oferecendo uma experiência íntima para nosso público de São Paulo e visitantes da cidade. Convidamos todos a explorar a boutique pop-up e se juntar a nós na celebração deste marco importante”, completa.