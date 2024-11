Marcio Kogan vai assinar residencial com apartamentos de R$ 18 milhões em Balneário Camboriú

O residencial de luxo será construído no Estaleirinho, praia agreste da cidade catarinense de Balneário Camboriú, e vai ter lançamento pela Blue Heaven. Além do uso das madeiras brasileiras, 100% certificadas, o projeto, que tem seis apartamentos, prevê embasamento em concreto ‘ciclópico’ com grandes pedras. As unidades com até 312 metros quadrados terão piscinas orgânicas privativas e terraços com “super jardins”. Segundo a construtora, o projeto vai ser instalado em um terreno de 1.852m² e cerca de 60% dele terá sua biodiversidade preservada.

O preço das unidades acompanha o boom imobiliário na cidade e quem quiser ter um apartamento no novo empreendimento terá que desembolsar cerca de R$18 milhões.