Natal Iluminado abre com missa na Catedral da Sé e celebra o viaduto Santa Ifigênia

O lançamento oficial do Natal Iluminado deste ano acontece no próximo dia 16, com a celebração de uma missa inter-religiosa na Catedral da Sé. A Orquestra Sinfônica de Heliópolis e o Coral Baccarelli fazem apresentação especial com foco nos temas natalinos.

Nesta edição, o viaduto Santa Ifigênia vai concentrar as atrações do evento. O antigo viaduto, inaugurado em 1913, receberá a instalação “Revelando Guido Micheli”, que propõe um espetáculo de luzes com projeções feitas a partir de canhões a laser.

Natal Iluminado no viaduto Santa Efigênia Foto: Estúdio Zé Carratú