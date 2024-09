Nova edição do Breakfast Weekend acontece em 50 estabelecimentos de São Paulo a partir do dia 21

A 6ª edição do Breakfast Weekend acontece entre os dias 21 de setembro e 20 de outubro em São Paulo. O evento também será realizado no Rio de Janeiro e no Paraná, de 28 de setembro a 27 de outubro.

Na edição de São Paulo, participam cerca de 50 hotéis, restaurantes, cafeterias e padarias, que vão oferecer experiências gastronômicas com preços fixos de R$ 34,90, R$ 44,90, R$ 54,90 e R$ 84,90.

Breakfast weekend começa no próximo dia 21 Crédito: Lucas Alves

Participam do Breakfast Weekend hotéis como Novotel Morumbi, Hilton, Canopy São Paulo by Hilton, São Paulo Airport Marriott Hotel, diversos empreendimentos da rede Ibis, Pergamon SP Frei Caneca e WZ Hotel Jardins; outros estabelecimentos como Mondo Pane, Sapit, MI&MO Gato Café e A Villa Jacarandá; e ainda Cabruca - Dengo, Hey Daisy, Café com Quintal e Vila Café.