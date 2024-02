O 1º Festival Literário Pretinhas quer que crianças negras se sintam representadas pela literatura

O evento contará com escritoras negras que residem no estado de São Paulo, oficinas de grafite, de dança, de tranças, de musicalização, teatro e ‘Slam das Pretinhas’ com apresentação de Matriarcak.

Vilma Queiroz, professora aposentada e idealizadora do Festival Literário Pretinhas destaca: “Como mulher negra e professora aposentada desde criança percebi o quanto é difícil encontrar livros infanto-juvenis com personagens negros parecidos com crianças negras reais, por isso, idealizei o Festival Literário Pretinhas, para que as meninas saibam que existem personagens negras como elas, e assim se sintam representadas”.