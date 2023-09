Ó do Borogodó luta para permanecer no mesmo endereço; festival quer chamar atenção para causa

Mais de 80 músicos vão participar sem cobrar cachê do festival Fica Ó, realizado no domingo (24) para chamar a atenção do público e conseguir apoio para a permanência do Ó do Borogodó no endereço em que está há 22 anos, em Pinheiros. O festival também será gratuito.

Ó do Borogodó. Foto: Taba Benedicto/Estadão

O bar e casa de shows fica em um imóvel alugado e no começo do ano o proprietário informou que quer vender o terreno. Em junho, Stefania Gola, dona do Ó do Borogodó, entrou com um pedido para que a prefeitura reconheça o espaço como uma área de relevância cultural. O processo ainda não foi aberto.

“Continuamos pagando o aluguel certinho. O proprietário faz pressão pra gente sair e nós estamos tentando chamar a atenção da Secretaria de Cultura para a questão e aceleramento da abertura do processo”, explica Gola.

Conhecido dos paulistanos que gostam de samba, o Ó tem apresentações de rodas de samba quase todos os dias da semana.