O Natal já chegou: shoppings inauguram decoração na próxima semana

No próximo dia 7, o Pátio Higienópolis inaugura sua decoração de Natal. Neste ano, a ideia é transportar os visitantes para a Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, no Polo Norte.

A instalação de Natal ocupa quase a totalidade dos 250 metros quadrados do Vão Central e tem cerca de 30 metros de altura, visível por todos os pisos do shopping. No topo da grande árvore de Natal, uma trilha de bondinhos, formando um grande móbile.À noite, a entrada (Avenida Higienópolis) é iluminada por 12 árvores de Natal, de até 3 metros de altura, formadas por centenas de luzes. Já no próximo dia 10, o Shopping Center Norte inaugura a sua decoração de Natal, intitulada "Vila Center Norte – 40 anos", que, este ano, celebra os seus 40 anos e a conexão com a Zona Norte. Com cenários que remetem à história da região, a decoração combina tons vibrantes e elementos interativos.

Natal no Shopping Center Norte Foto: Reprodução 3D

Locais históricos como a Paróquia Sant’Anna, o Horto Florestal e o Centro de Tradições Nordestinas (CTN) ganham vida na cenografia, convidando os visitantes a celebrar o orgulho de pertencer a essa região. A arte urbana também tem seu destaque, com grafites assinados por Lari Umeri e seu pai, Binho Ribeiro, idealizador do Museu de Arte Urbana (MAAU) e um dos precursores do grafite no Brasil.