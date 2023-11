‘Oscar do Empreendedorismo’ vai homenagear Tânia Cosentino, Elie Horn e Amanda Klabin

A EY, empresa de consultoria e auditoria, realiza a 26ª edição do Empreendedor Ano, conhecido também como o ‘Oscar do Empreendedorismo’. A celebração acontecerá em evento fechado na próxima quarta-feira, 22, às 19h, no Villaggio JK, em São Paulo.

Ao todo, serão reconhecidas lideranças em seis categorias do programa: Master, Emerging, Impacto, Executivo Empreendedor, Family Enterprise e Lifetime Achievement.

Entre os homenageados da noite estarão Tânia Cosentino, presidente da Microsoft, Elie Horn, fundador da Cyrela, e Amanda Klabin, Presidente do Conselho de Administração da empresa de papel e celulose.