Pabllo Vittar vai fazer seu Halloween no dia 1º de novembro, no Vibra São Paulo

“O Halloween da Pabllo é uma festa bastante esperada por mim e pelos meus fãs. Já virou tradição todo ano comemorarmos juntos. E desta vez será exatamente na data do meu aniversário e ainda mais especial com tudo o que está acontecendo”, afirma Pabllo. A artista está em produção de um novo projeto em espanhol e inglês e deve apresentar algumas faixas do futuro trabalho no seu halloween.

Pabllo vive uma boa maré. Em maio, foi destaque no show histórico realizado por Madonna na Praia de Copacabana. Agora, está batendo recordes com a música Alibi, parceria com a irani-neerlandesa, Sevdaliza, e a francesa Yseult. “Estou no melhor momento da minha vida pessoal e também da minha carreira”, diz.