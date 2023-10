Paola Carosella será madrinha da Settimana della Cucina Regionale Italiana

O Consulado Geral da Itália em São Paulo anuncia a chef Paola Carosella como madrinha da 12ª Settimana della Cucina Regionale Italiana, que acontecerá na capital entre os dias 23 e 29 de outubro.

Trata-se de um evento gastronômico com foco em pratos das 20 regiões italianas, elaborados por 20 chefs.

Argentina naturalizada brasileira, Paola também é cidadã italiana desde 1994. Foi com a família, que tem origem na região de Marche, que ela aprendeu a cozinhar e tomou gosto pela gastronomia, ainda na infância.

A chef Paola Carosella na cozinha de seu restaurante Arturito Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO CONTEÚDO

“Eu nasci em uma família de imigrantes italianos, os meus avós e meu pai nasceram na Itália. Vivi e cresci em uma família que criava seu alimento, que fabricava suas ferramentas, que trabalhavam a terra”, conta a cozinheira, proprietária do restaurante Arturito e apresentadora de TV.

A chef ainda ressalta que, nos dias de celebração e em datas especiais, costuma preparar uma receita de sua avó, com quem aprendeu a cozinhar: o gnocchi com ragu de galinha. “É um prato que me faz lembrar da infância e que me conecta com a Itália e com meus antepassados”.