Patrícia Audi é a nova diretora-executiva da União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia

Nova diretora-executiva da União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA), Patrícia Audi assume o cargo com o desafio de propagar as vantagens do etanol como rota tecnológica para a descarbonização da matriz energética no Brasil e em outros países.

Patrícia, que além da experiência de mais de duas décadas no setor público, também já atuou na Organização Internacional do Trabalho (OIT) e no setor privado, como vice-presidente do Santander Brasil.

”A redução das emissões de gás carbônico na atmosfera é uma urgência. Nossa missão é contribuir para que a importância da bioenergia seja ampliada no Brasil e no mundo. Temos que conscientizar todos os setores da sociedade,” afirma a executiva.