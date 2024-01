Produtores de azeite premiado se preparam para entrar no mundo dos espumantes

Produtores do Azeite Sabiá - e da linha de cosméticos à base de azeite, Sabiá Bem-Estar -, Bia Pereira e Bob Costa se preparam para lançar mais um projeto, desta vez na área da vitivinicultura.

O casal está na Itália para encontrar o conceituado enólogo Massimo Azzolini e visitar dois produtores em Franciacorta, na Lombardia, região de onde saem alguns dos melhores espumantes do mundo.

Produtores de azeite Bia Pereira e Bob Costa Foto: Willy Biondani

Azzolini será o responsável pelo Cave Sabiá, espumante que será produzido pelo casal na fazenda de Encruzilhada do Sul (RS) – o profissional vem ao Brasil este mês para acompanhar a colheita e iniciar a vinificação.

Antes de retornarem, Bia e Bob aproveitam para fazer um curso de degustação de azeites em Brescia, ministrado por Maria Paola Gabusi, uma das maiores experts do mundo no assunto. Depois, ainda seguem para Madri, onde serão os únicos brasileiros na cerimônia de premiação do EVOOLEUM, mais importante concurso espanhol dedicado aos azeites extra virgens premium, que acontece no dia 16.