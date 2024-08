Professora que ensinou Química para Luciano Huck, Marcelo Paiva e Marina Person completa 100 anos

Lucy Sayão Wendel, educadora e professora de Química que marcou a vida de milhares de ex-alunos do Colégio Santa Cruz, completa 100 anos nesta segunda-feira, dia 5. Ela foi professora da escola entre 1967 e 2001 - iniciando ainda no período em que a instituição era exclusiva para homens.

Ex-alunos descrevem a professora como rigorosa, exigente, mas também solidária e afetuosa. Ela foi a professora de Química do apresentador Luciano Huck, do escritor Marcelo Paiva e da cineasta e apresentadora Marina Person. "Sempre que descrevo minha vida escolar e busco uma imagem que represente esta fase, a professora Lucy é a minha primeira lembrança. A professora que era capaz de me fazer entender Química. Hoje, talvez, não me lembre da tabela periódica por completo, mas trago ate hoje a lição de que é possível explicar temas complexos de maneira simples", lembrou o apresentador Luciano Huck, da turma de 1989.

Lucy Sayão Wendel Foto: Arquivo Pessoal

Entre as histórias clássicas da professora, uma delas aconteceu logo em seus primeiros dias na instituição. Para aferir o nível de conhecimento de seus novos alunos, ela aplicou uma prova. O resultado foi a reprovação de todos.

No dia seguinte, apenas um aluno apareceu na classe. O rapaz teria perguntado se ela daria aula para um aluno só. A resposta de Lucy é relembrada até hoje: “Dou para meio aluno até...sendo a parte de cima”. A partir daí, Lucy começou a ganhar o respeito de todos os estudantes.

Aliás, Lucy continua afiada e com o mesmo humor. Ao ser perguntada como é completar 100 anos de vida, ela respondeu: “Não sei porque eu nunca fiz”.

A professora que fez todo mundo gostar de Química Foto: Arquivo Pessoal

A cineasta e apresentadora Marina Person contou como Lucy marcou sua vida escolar: “Lucy conseguiu algo que para uma pessoa de humanas como eu parecia impossível: ela me fez gostar de Química”. Marina é da turma de 1986.

“Eu me lembro da primeira aula com ela. Lucy disse algo que levo comigo até hoje: ‘Vocês vão esquecer quase tudo o que eu ensinar, mas isso é saudável. É natural para a mente humana descartar memórias. Imagine se a gente não esquecesse das coisas. Os traumas, as tristezas ficariam com a gente pra sempre, então agradeçam ao seu cérebro por ele esquecer”, lembrou Marina Person. “Ela arrematava dizendo: ‘Mas na hora da prova e até pelo menos o vestibular, vocês vão precisar lembrar direitinho de tudo, então prestem atenção!’”, completou.

O escritor Marcelo Paiva também é ex-aluno de Lucy: “Lucy é uma professora histórica. Fazia todo mundo gostar de Química. E a matéria é tão difícil, mas todo mundo amava. Ela tinha uma didática impressionante, tinha um carisma impressionante. Tenho muita saudade dela. Merece todas as homenagens”, disse o escritor que é da turma de 1976.

Lucy no Colégio Santa Cruz Foto: Claudio Wakahara

De acordo com perfil publicado no site do Santa Cruz e escrito pelo ex-aluno Camilo Vannuchi, umas das maiores inspirações de Lucy mundo da docência foram dois professores alemães que vieram ao Brasil fugindo do nazismo, Heinrich Rheinboldt e Heinrich Hauptmann, com os quais ela tivera aulas na graduação.

A trajetória de Lucy virou livro em setembro de 2018, pelas mãos de um ex-aluno da turma de 1976, o publicitário Jayme Serva ( Lucy: uma vida professora (Ed. Laranja Original).

Aos ex-alunos, famosos ou não, Lucy deixou um recado: " Nunca pare de estudar. Todo Mundo tem sempre o que aprender. Eu nunca parei de aprender. Pode ser qualquer coisa: bordado, esportes, a relação entre as pessoas...”