Queen é a banda de rock com mais discos vendidos, anunciados e procurados em plataforma online

Estudo realizado pela OLX, plataforma de compra e venda online de itens usados e seminovos do País, para comemorar o Dia do Rock (hoje, dia 13), aponta que a banda britânica Queen lidera o ranking de discos de vinil mais vendidos, anunciados e procurados entre janeiro e maio deste ano no marketplace da marca.

O pódio das vendas é completado por The Beatles em segundo lugar e Elvis Presley em terceiro. Em quarto, temos um brasileiro: o Cazuza. Em seguida, a plataforma aponta Renato Russo. Já Rita Lee é a estrela do rock brasileiro com mais LPs procurados e anunciados na OLX.

IMAGEM DO LIVRO FREDDIE MERCURY, DE SELIM RAUER Foto: DALLE REPORDUCAO / REPORDUCAO

O estudo também mostra que os LPs de Renato Russo estão com menor preço médio entre janeiro e maio deste ano em relação ao mesmo período de 2022: R$ 300. É cerca de metade do valor médio do ano passado, quando custava R$ 560. The Beatles e Cazuza também tiveram quedas nos preços dos discos, ainda que menores em porcentagem. Por outro lado, os álbuns de Rita Lee foram os que mais tiveram valorização (de R$ 30 para R$ 80), seguido por Queen (de R$ 40 para R$ 44) e Elvis (de R$ 35 para R$ 40).