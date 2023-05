‘Queremos levar a marca para onde as pessoas estão’, diz Marcela D’Ávila sobre Casa Lancôme

Até o dia 13 de maio, pedestres que estejam caminhando pelas ruas de Pinheiros, em São Paulo, podem conhecer a Casa Lancôme, que oferecerá experiências, momentos de encontros e interações entre consumidores, produtos e especialistas. Além de um espaço para compra online dos produtos da marca.

“Ficávamos muito restritos no contato direto do consumidor através de alguns poucos canais de distribuição. Então queríamos chamar as pessoas para conhecer a marca e a filosofia da Lancôme”, conta Marcela D’Ávila, diretora de Marketing da Lancôme no Brasil.

Festa de abertura da Casa Lancôme no Brasil Foto: ANA LOURENÇO/ESTADÃO

Ali, no número 916 da Rua Oscar Freire, será possível fazer sessões de Yoga Facial, ter aulas de colorimetria pessoal para maquiagem, fazer um workshops de fragrâncias ou ainda descobrir segredos de skincare com especialistas da marca francesa. Basta fazer o credenciamento e a reserva no site ( www.lancome.com.br/agenda.html ). No mesmo link, estão disponíveis os horários com as aulas do dia.

Apesar de ser gratuito, existe um limite diário de pessoas, além da capacidade de lotação do local. Mas, uma vez lá dentro, o visitante não tem limite de tempo para conhecer cada sala da casa. Assim, depois das aulas, o visitante pode tomar um drink ou um café das marcas parceiras da Lancôme ou então aproveitar para jogar uma partida de fliperama.

Também é possível tirar um tempo para medir a juventude da sua pele com o Skin Screen, um aparelho que em 20 minutos, revela um panorama completo da saúde da epiderme a partir da medição de oito filtros e oito parâmetros da pele: poros, rugas, tons desiguais, hidratação, elasticidade e vermelhidão.

“Aqui é um espaço para as pessoas viverem a Lancôme, para elas passarem mais tempo junto com a marca e terem experiência que elas não teriam no dia a dia, de maneira gratuita. Qualquer pessoa que esteja em São Paulo pode conhecer, porque a ideia é levar a marca para onde as pessoas estão”, conta Marcela.

No México, e na Espanha, por exemplo, a marca já fez a instalação ‘Casa Lancôme’ e volta a fazê-la de maneira recorrente para que as pessoas conheçam a marca de maneira qualitativa. Pela primeira vez no Brasil, o espaço fica aberto até o dia 13 de maio, funcionando de terça a sábado, das 10:00 às 20:00, e aos domingos das 10:00 às 18:00.