Ronaldo Fenômeno e Celina Locks promovem jantar de gala beneficente no Clube Monte Líbano

Ronaldo Fenômeno e Celina Locks anunciaram o leilão beneficente “Galácticos”, que pela primeira vez será realizado em um novo formato, com jantar de gala, no dia 21 de novembro no Clube Monte Líbano em São Paulo.

O evento visa arrecadar fundos para apoiar a missão da Fundação Fenômenos que, desde 2012, tem se dedicado a desenvolver iniciativas e programas sociais que buscam melhorar a qualidade de vida em diversas comunidades do Brasil.

Ronaldo Fenômeno e Celina Locks Foto: Stephane Cardinele

"Todo fenômeno nasce com um sonho. É preciso propósito, determinação e brilho nos olhos para transformar potencial em realidade. Eu sei que o mundo está cheio de fenômenos, e o nosso papel é identificar, apoiar e potencializar aqueles que põem paixão em transformar positivamente o Brasil," comenta Ronaldo. A Fundação Fenômenos foca em identificar, apoiar e potencializar lideranças comunitárias que atuam como verdadeiros fenômenos de transformação social. O leilão conta com produção da WNB Eventos, sob direção geral de Vildomar Batista e gestão comercial da GSarti Consultoria.