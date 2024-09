Rubens Barrichello e Felipe Massa confirmados em jantar de gala em homenagem a Ayrton Senna

“Estamos comemorando 30 anos de um legado que vai muito além das vitórias nas pistas. Ayrton sempre acreditou que, com garra, paixão e determinação, era possível vencer. É esse exemplo inspirador que iremos celebrar. É a primeira vez que realizamos um Gala Dinner, por isso não tenho dúvidas que será um evento inesquecível!”, disse Viviane Senna, irmã do piloto e presidente do Instituto Ayrton Senna.

O evento, que será realizado no Monte Líbano, foi idealizado por Viviane Senna e pelo CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. O jantar será preparado pelo chef Edu Guedes. Além disso, o evento contará com ativações artísticas, apresentações musicais e um leilão de experiências - com valor revertido integralmente para os programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.Todas as mesas já foram vendidas e os convites estão esgotados.