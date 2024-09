Saiba onde e quando o filme ‘Ainda Estou Aqui’ terá sua primeira exibição oficial no Brasil

Ainda Estou Aqui fará sua primeira exibição pública no Brasil na Mostra Internacional de Cinema - que vai de 17 a 30 de outubro.

Fernanda Torres e Selton Mello vivem a trama 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles Foto: Alile Dara Onawale/ Divulgação

O longa de Walter Salles, que tem Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e conta a história de Eunice Paiva, mãe do autor, que se tornou símbolo das campanhas pela abertura de arquivos sobre vítimas do regime militar, após a prisão e assassinato do seu marido, o ex-deputado federal Rubens Paiva.

Isabelle Rupert e os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega, do longa 'Ainda Estou Aqui' Foto: Arquivo pessoal

Ainda Estou Aqui acaba de levar o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cinema de Veneza e terminou sábado (6) e foi presidido pela atriz Isabelle Huppert. A primeira exibição do longa no País terá a presença do diretor e dos roteiristas do filme, Murilo Hauser e Heitor Lorega.