Teatro Sérgio Cardoso vai receber a ópera ‘Cavalleria Rusticana’, uma das mais encenadas do mundo

A ópera Cavalleria Rusticana (Cavalheirismo Rústico, em português), do compositor Pietro Mascagni, vai ser apresentada no Teatro Sérgio Cardoso, nos dias 30 junho e 1º de julho. Cavalleria Rusticana é uma das óperas mais encenadas do mundo, tem um único ato e é considerada uma das principais composições do realismo operístico italiano. A ópera mistura vingança, traição e mentira em uma ciranda amorosa de membros de um povoado da Sicília durante a celebração da Páscoa.

Elenco da ópera Cavalleria Rusticana Foto: Marcelo Ramalho/Amigos da Arte

A apresentação vai contar com a Orquestra Sinfônica de Santo André, sob a regência do maestro Abel Rocha. A direção de cena é de André di Peroli.

A peça é a primeira apresentação do projeto “A Caminho do Interior”, uma promoção do Consulado Geral da Itália em São Paulo em parceria com o Instituto Italiano di Cultura San Paolo. A ação tem apoio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa e da organização social Amigos da Arte.