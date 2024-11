TEDxAmazônia vai debater o futuro do planeta e ancestralidade no Teatro Amazonas

O TEDxAmazônia acontece entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro. Em sua 3ª edição, o evento traz como conceito central a ancestralidade coletiva e a necessidade do seu equilíbrio com os elementos naturais que sustentam a vida.

PUBLICIDADE A abertura será no histórico Teatro Amazonas, com a participação da cantora Fafá de Belém e de uma orquestra de câmara. O evento vai reunir cerca de 30 palestrantes confirmados, como a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara; a líder indígena do povo Munduruku, Marciele Albuquerque Munduruku; Thiago Silva, ativista e representante de povos indígenas; Iskukua Yawanawá, líder indígena. Mais de 300 participantes acompanham a programação, que inclui rodas de conversa e experiência.

De etnia paiter suruí, a brasileiraTxai Suruí falou para líderes de 190 países na COP-26 Foto: KIARA WORTH / UNFCCC - COP26

O Grupo CCR desembarca no TEDxAmazônia como maior patrocinador da edição, promovendo diálogo sobre sustentabilidade e os desafios enfrentados pelo bioma amazônico.

O evento também será transmitido ao vivo pelo canal oficial no YouTube.

Um espaço exclusivo do Grupo CCR faz parte da programação oficial do evento e foi idealizado para promover um debate sobre questões essenciais para o futuro do planeta, como a mitigação do aquecimento global e a preservação da biodiversidade. A conversa ocorrerá no sábado (30) e contará com a participação de importantes nomes da agenda ambiental brasileira, como os palestrantes Francisco Pyako, Txai Suruí, e os convidados Dina Carmona e Andre Carvalhal.