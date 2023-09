Trilha sonora de filme com Lucas Lucco e Carla Diaz será lançada nesta sexta-feira

O filme Rodeio Rock, protagonizado por Lucas Lucco e Carla Diaz, estreia apenas em outubro. Mas agora, nesta sexta-feira, será lançado nas plataformas digitais de áudio um EP com a trilha sonora do longa, contendo duas músicas inéditas.

Romance de Cinema é a música tema do filme. Performada por Lucas Lucco, a balada romântica sertaneja já conta com clipe, gravado no show musical do Rodeio de Jaguariúna, para uma plateia de aproximadamente 70 mil pessoas.

Lucas Lucco e Carla Diaz em Rodeio Rock Foto: Downtown Filmes/LightHouse

Outra faixa do EP, Coração Vagabundo, também na voz de Lucco, está sendo usada no Rodeio Rock Challenge com uma dancinha no TikTok. A coreografia foi criada pelo coreógrafo e dançarino Diego Basílio, finalista do Dança dos Famosos ao lado de Carla Diaz.

Por fim, Tocando em Frente estará presente no EP. Lançada em 1990 com interpretação de Maria Bethânia, na versão disponível no EP, quem canta é Rodrigo Sater, irmão de Almir Sater (um dos compositores da canção) e que participa de uma cena do filme cantando a música sentado ao redor de uma fogueira em meio ao pantanal, fazendo uma homenagem ao sertanejo raiz.