Um queridinho da cidade volta neste ano: Tappo Trattoria reabre no edifício Paquita; veja vídeo

Um queridinho da cidade vai voltar neste ano. O restaurante italiano Tappo Trattoria, do chef Benny Novak e de seu sócio, Renato Ades, vai reabrir ainda este mês no térreo do edifício Paquita, em Higienópolis. Antes localizado no Jardins - o endereço foi deixado em 2020 - e depois, durante a pandemia, operando no salão do Ici Bistrô, também de Benny, a Tappo retorna com os clássicos italianos que a fizeram famosa, mas o chef prepara algumas alterações no cardápio.

O chef Benny Novak e seu sócio Renato Ades, na obra da Tappo Trattoria Foto: FELIPE RAU

“A base vai ser a mesma. Eu trabalho com clássicos, não com pratos autorais. Faço releituras de pratos italianos no geral, de diversas regiões. Mas a ideia é reduzir um pouco o cardápio antigo para acelerar o serviço”, explica Benny. No novo endereço, o restaurante sai dos 30 lugares originais para 45.

Benny conta que a ideia nunca foi fechar de vez o restaurante, tanto que durante a pandemia continuou servindo os pratos italianos no salão do Ici, especializado em comida francesa, além de manter o delivery da casa italiana. “No começo eu relutei em servir os pratos da Tappo no Ici, porque eu sou muito clássico, mas o público adorou”, diz.

Ele, que vai todos os dias ao Ici, também em Higienópolis, agora se dividirá entre os dois endereços. “No Ici eu costumava estar 90% do tempo no almoço e 80% no jantar. Agora, isso muda um pouco”. Para ele, o mercado dos restaurantes no pós pandemia foi uma surpresa positiva. “Foi o meu melhor ano de operação. As pessoas estão vindo mais. A diferença que eu enxergo é que os clientes jantam mais cedo”.

Com 25 anos de carreira, ele percebe que hoje, o cliente espera mais da experiência de sair para jantar, por ter mais referências, ter viajado mais e saber de fato como é o prato original. Também acha que quem sai para comer é mais compreensivo com eventuais problemas e tem mais empatia. “Hoje muitos sabem da dificuldade que é fazer isso. Mesmo assim, eu foco em oferecer a melhor experiência possível, que inclui o ambiente do salão, o serviço, a comida e até o café que eu sirvo”.