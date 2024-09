A partir do dia 13 de setembro acontece a exposição inédita de dez vestidos da Clara Nunes no foyer do Teatro Bravos.

Brasil, São Paulo, SP, 08/02/1982. Clara Nunes durante sua apresentação no "Canta Brasil", no Morumbi, zona sul da capital paulista. Pasta: 22661. - Crédito:PAULO LEITE/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem:19807 Foto: Paullo Leite/Estadao

É a primeira vez que esses vestidos serão expostos aqui em São Paulo. As peças estarão dispostas às sextas, sábados e domingos.

Esse acervo será enviado pelo Instituto Clara Nunes para que o público do musical Clara Nunes, a Tal Guerreira conheça um pouco mais sobre uma das maiores cantoras do País.

Na Rua Coropé, 88 - Pinheiros.