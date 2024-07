Viagens para praias europeias inspiram nova coleção de Lenny Niemeyer

Com fotos feitas no emblemático Belmond Copacabana Palace, onde a estilista ficava hospedada com os seus pais quando era criança, o shooting teve um clima de nostalgia para a estilista.

“Quando falo sobre o Copa me dá uma saudade enorme, foram experiências maravilhosas que guardo com muito carinho. É o prédio mais icônico do Rio e que representa tudo o que a cidade poderia ter de mais sofisticado em frente à praia”, conclui a estilista. As peças podem ser encontradas nas lojas físicas e online a partir do dia 10 de julho.