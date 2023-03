Roteiro pet friendly na serra da Mantiqueira 

Breve, a serra da Mantiqueira - onde está Campos do Jordão - será o destino escolhido para curtir o inverno. Então, para ajudar você a entrar no clima, confere esse roteiro de restaurantes pet friendly. Posso dar uma dica? Aproveite que o outono já chegou - e as noites são mais frescas no alto das montanhas - para desfrutar da serra com um pouco mais de privacidade porque de junho em diante, as mesas dos restaurante serão altamente disputadas.

Dona Chica na Horta

O restaurante Dona Chica tem um trailer no hotel Surya-Pan (hospedagem mais procurada em Campos pelos pet lovers) e acaba de inaugurar mais um espaço no bairro dos Melos, 30 minutos de carro saindo da porta do hotel, por uma estrada linda. O mais curioso é que ele fica dentro de uma estufa de legumes e hortaliças, que inclusive são utilizados nos pratos. Imagina que lindo? A luz natural entra suavemente pelo teto translúcido, o verde ganha destaque na paisagem e um almoço demorado se torna quase uma obrigação. O chef Anderson, que adora cães, oferece um cardápio com receitas típicas da região onde os grelhados na parrila ganham destaque. Vegetarianos e veganos não são decepcionados, pois há opções para quem não come carne.

Ella e o chef Anderson. Foto: Cris Berger

Os pets também são lembrados e ganham um menu próprio com coxinha de frango e de pernil de porco, chips de vegetais com patê de fígado, risoto de truta com cabotiá e guisado de lentilha.

Menu pet: coxinha de frango ou pernil. Foto: Cris Berger

Além de serem recebidos com um pote de água individual, que é levado à mesa. Nós podemos sentar em qualquer lugar com eles, inclusive, no sofá em que a Ella está relaxando na foto abaixo.

Ella relaxando no Dona Chica. Foto: Cris Berger

Vinícola Villa Santa Maria

Ainda na direção oposta do lado mais urbano de Campos está a cidade vizinha de São Bento de Sapucaí. Para chegar na vinícola Villa Santa Maria, elegendo o Surya-Pan como marco zero, você percorrerá a estrada municipal de José Theotônio Silva com suas curvas fechadas e um cenário magnífico onde a Pedra do Baú desponta no horizonte e hipnotiza.

A vinícola é linda! São jardins bem cuidados, um lago, a casa que serve como restaurante, a loja de vinhos Brandina, a cave em que estão algumas barricas e a grande mesa forjada no carvalho. Uma beleza que faz bem à alma. E o melhor? Em todos os espaços da Villa Santa Maria nossos cães são bem-vindos.

Ella na cave. Foto: Cris Berger

A proposta é fazer o tour pela cave, com direito a degustação de vinhos e reservar uma mesa para provar o menu de quatro tempos (entrada, primeiro prato, principal e sobremesa) devidamente harmonizado com os rótulos da casa.

O restaurante da Villa Santa Maria. Foto: Cris Berger

Eu levitei do primeiro ao último minuto, a comida estava divina, assim como os vinhos.

Menu degustação harmonizado. Foto: Cris Berger

Alto da Brasa

Dentro do Parque da Cerveja está o restaurante Alto da Brasa onde você pode escolher sentar na parte interna, na varanda ao ar livre ou fazer um piquenique no gramado que tem lounges de apoio. Optamos pela terceira opção. Basta escolher no cardápio o que você quer comer, que todos os apetrechos necessários são providenciados. As cervejas vão dentro do isopor, as comidas em sacolas. Nós pedimos camarões empanados, tábua de queijos, pão com fermentação natural, burger e saladinha.

Tábua de friso, salada, pão, camarão, cervejas do nosso piquenique. Foto: Cris Berger

O próximo passo é decidir onde você quer abrir a toalha xadrez, estender as comidinhas em cima dela e deliciar-se enquanto escuta o som da cachoeira e olha as montanhas ao redor.

Piquenique em um dos lounges do gramado. Foto: Cris Berger

E você não vai acreditar que no meio do piquenique começou a trovejar. O que fizemos? Pedimos um ombrelone grande e ficamos embaixo dele. Foi tão divertido. Ainda dentro do parque vale ir até o mirante que tem uma vista linda para o vale. No nosso caso não foi possível porque a chuva apertou, mas fica com essa carta na manga.

Vemaguet 67

E, agora, uma opção mais urbana, localizada no badalado bairro de Capivari, perto do burburinho. A Vemaguet 67 é uma microcervejaria com restaurante. Ou até poderia se falar o contrário: é um restaurante que faz a própria cerveja. O fato é: ela é feita ali. Sim, nos fundos da casa e os tanques podem ser vistos pela parede de vidro. Na lojinha, que fica ao lado do palco improvisado que garante música ao vivo, há cervejas, camisetas, casacos, copos, abridores e por aí com a marca Vermaguet 67.

Ella na varanda coberta. Foto: Cris Berger

A área pet friendly fica na varanda coberta que você só sabe que é uma varanda se alguém falar, portanto, se chover ou fazer muito frio, não fará a mínima diferença, pois a área é protegida da chuva e tem aquecedores para o inverno.

Degustação das cervejas Vemaguet 67. Foto: Cris Berger

O cardápio é realmente eclético, tem de tudo, para todos os gostos. Nós pedimos a casquinha de truta como entrada e adoramos. Dividimos o bacalhau com legumes grelhados e ainda sobrou, portanto, três pessoas ficam satisfeitas com o prato, que além de bem servido é uma delícia.Peça pela degustação de cerveja que vem em copos pequenos e você pode provar o portfolio completo.

