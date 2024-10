O último motivo, sempre incompreensível, era o blecaute por causa da guerra. Se a guerra era na Europa, a milhares de quilômetros, porque apagavam as luzes da cidade? Mais enigmático e inexplicável que o aparecimento do energúmeno Marçal nas eleições deste ano, seguido por bando de paspalhos.

Pois semana passada, jantados, tranquilos, Marcia e eu nos sentamos para ver uma série. Eis que veio o tufão e varreu a João Moura, passou pela padaria CPL, virou as mesinhas na calçada, e as luzes se apagaram. Desconstruiu a cidade. Todo mundo à espera do Milton na Flórida e eis que ele veio para Pinheiros. E se esparramou.

Na escuridão, saímos pela casa em busca de uma lanterna ou de uma vela, desacostumamos de ter à mão utensílios como estes. Na infância e juventude, tínhamos em local acessível velas de cera, castiçais, lanternas ou lampiões de querosene ou a gás. Utensílios que hoje parecem arcaicos dada a quantidade de energia nuclear, além de barragens monumentais.

Estou ainda estupefato com minha passagem recente por Porto Primavera e aquele lago que parece gigantesco oceano sem ondas. Marcia encontrou tocos de velas, seriam de curta duração. Mulheres acham tudo o que a visão dos homens não alcança na casa.