Antonio Skármeta, autor de ‘O Carteiro de Pablo Neruda’, morre aos 83 anos; lembre trajetória

Santiago, Chile | AFP - O escritor chileno Antonio Skármeta, autor do romance O carteiro de Pablo Neruda, que foi adaptado para o cinema, morreu nesta terça-feira, 15, aos 83 anos, após sofrer de Alzheimer, confirmou seu filho à AFP.

“De fato, meu pai faleceu nesta manhã. Foi um longo processo que começou há anos com Alzheimer e terminou em uma morte natural”, disse seu filho, Fabián Skármeta. “Como família, estamos tranquilos. Estivemos minha mãe (Nora María Preperski) e eu com ele o tempo todo, acompanhando-o”, detalhou.

Antonio Skármeta, autor de ‘O Carteiro de Pablo Neruda’, morreu aos 83 anos Foto: Martin Bernetti/AFP

PUBLICIDADE O escritor ganhou reconhecimento mundial com seu livro Ardiente paciencia, que narra a relação de um carteiro com o Prêmio Nobel Pablo Neruda. A obra foi adaptada para o cinema como Il Postino, ou O carteiro de Pablo Neruda, e recebeu quatro indicações ao Oscar.

Skármeta também foi reconhecido com o Prêmio Casa de las Américas, o Prêmio Unesco em 2003 e o Prêmio Planeta em duas ocasiões. Em 2014, recebeu o prêmio nacional de Literatura do Chile.

“Obrigado, mestre, pela vida vivida. Pelos contos, os romances e o teatro. Pelo compromisso político”, escreveu o presidente do Chile, Gabriel Boric, em sua conta na rede social X.

O mandatário também agradeceu pelo programa televisivo cultural O show dos livros, “que ampliou as fronteiras da literatura” na década de 1990. “Obrigado por sonhar que a neve ardia no Chile que tanto te doeu”, destacou Boric.

Nascido em 7 de novembro de 1940 em Antofagasta, no norte do Chile, Skármeta pertence à chamada geração de 60.

Estudou Filosofia na Universidade do Chile, onde anos depois trabalhou como diretor de teatro e como professor na Faculdade de Filosofia e Educação.

Antonio Skármeta no Brasil em 1996. Foto: Fernando Sampaio/Estadão

Após o golpe de Estado de 1973, saiu em exílio, primeiro para a Argentina e depois para a Alemanha.

Entre suas obras destacam-se El entusiasmo, Desnudo en el tejado e El baile de la victoria.

Mas a história fictícia da amizade do carteiro com o poeta Neruda em Isla Negra, publicada inicialmente em 1985, ganhou vida própria.

Foi levada ao teatro e ao cinema em várias versões, e, em vista do sucesso do filme Il Postino, de Michael Radford, que ambientou a história na Itália, o romance foi rebatizado como O carteiro de Neruda.

Skármeta será velado na sede do Teatro Nacional Chileno, ao lado do palácio presidencial de La Moneda, no centro de Santiago.