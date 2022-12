Após Elena Ferrante, outra autora misteriosa lidera lista de livros mais vendidos na Itália

ANSA - Após o sucesso mundial da misteriosa Elena Ferrante, mais uma escritora anônima lidera a lista de livros mais vendidos na Itália.

Trata-se de Erin Doom, nome fictício de uma jovem e popular autora de romances voltados ao público “young adult”, ou seja, adolescentes que estão se aproximando da fase adulta e passando por uma série de transformações.

Leia também Livro reúne 25 fotos raras feitas por Mário de Andrade

Seu livro Fabbricante di Lacrime (“Fabricante de Lágrimas”, em tradução literal) foi lançado oficialmente em maio de 2021 e aparece no topo da lista de volumes mais vendidos na Itália em 2022, segundo ranking elaborado pela Nielsen BookScan.





Capa do livro 'Fabbricante di Lacrime', de Erin Doom





Além disso, o outro livro de Doom, Nel modo in cui cade la neve (“O modo como cai a neve”), de maio de 2022, ocupa a oitava posição na classificação. Ambos são protagonizadas por garotas órfãs e ambientados na América do Norte.

Ao contrário de Ferrante, que dá entrevistas apenas por email e não revela praticamente nenhum aspecto de sua identidade, Doom é um pouco mais flexível, conversa com a imprensa por telefone e não descarta um dia aparecer publicamente.

Sabe-se que ela é da Emilia-Romagna, no norte da Itália, tem menos de 30 anos, é formada em direito e que seu primeiro nome é Matilde. Recentemente, apareceu de costas na capa da revista Il Libraio, que a define como “uma misteriosa escritora que conquistou a geração Z”, pessoas nascidas entre o fim do século 20 e o início do 21.

Em entrevista à revista Vanity Fair, a escritora contou que “Erin” é um nome de origem irlandesa e ligado à natureza e à liberdade, enquanto “Doom” é um termo em inglês que remete a destino. Além disso, declarou que seu gênero preferido são as distopias, como “1984″, de George Orwell.

Doom começou a escrever em 2017 e logo alcançou milhões de visualizações na plataforma de autopublicação Wattpad. No fim de 2020, a escritora colocou Fabbricante di Lacrime à disposição na Amazon, onde chegou a figurar no topo da lista de mais vendidos.

O sucesso na maior plataforma de e-commerce do mundo fez com que Doom fechasse um contrato com a editora Magazzini Salani para publicar suas obras em formato tradicional, e Fabbricante di Lacrime também será adaptado para o cinema.