Atores e atrizes que conquistaram as livrarias com seus livros; conheça

Nas últimas semanas, as livrarias brasileiras receberam livros de duas atrizes consagradas: Beth Goulart, com O que transforma a gente?: Breves reflexões para mudanças profundas (Planeta) e Isabel Fillardis, com Muito prazer, Isabel: Cristina & Fillardis (Ubook).

O que transforma a gente é a segunda investida de Beth Goulart no mundo das letras. Em 2022, ela lançou Viver é uma arte, que trata do luto vivido depois da morte dos pais, Paulo Goulart e Nicette Bruno. No novo livro, Beth reúne 30 textos curtos sobre temas como recomeços, passagem do tempo, impacto das novas tecnologias e as particularidades do seu ofício de atriz. O livro será lançado em São Paulo, na próxima quarta-feira, 27, às 19h, na Livraria da Travessa de Pinheiros (Rua dos Pinheiros, 513)

Isabel Fillardis e Beth Gourlart são acabam de lançar seus livros Foto: Acervo pessoal de Isabel Fillardis / Felipe Rau/Estadão

'Muito prazer, Isabel: Cristina & Fillardis' é o primeiro livro da atriz Isabel Fillardis Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Já o livro de Fillardis é uma autobiografia em que a atriz e cantora relembra a sua trajetória ao mesmo tempo que divide com os leitores reflexões sobre machismo, etarismo, empoderamento feminino preto, espiritualidade, amor, maternidade e racismo. O lançamento do livro será nesta terça-feira, 26, às 19h, na Livraria da Vila do Shopping Eldorado (Avenida Rebouças, 3970 - São Paulo / SP). Beth e Isabel não são as únicas que encontram nas letras uma extensão de seu trabalho como atrizes. Nos últimos anos, o mercado editorial inundou as livrarias com títulos escritos por atrizes e atores. São livros de memórias, autobiografias, romances e até livros infantis escritos por personalidades conhecidas do público por seu trabalho, em especial, na TV.

Confira abaixo uma lista de livros escritos por atrizes e atores:

O ator Lázaro Ramos frequentou as listas de mais vendidos com o livro 'Na minha pele' Foto: Márcio Vianna

Lázaro Ramos

Um dos mais prolíficos atores nas letras é Lázaro Ramos. É autor do best-seller Na minha pele (Objetiva, 2017), que reúne reflexões sobre temas como ações afirmativas, gênero, família, afetividade e discriminação. Em 2022, escreveu a ficção juvenil Você não é invisível (Objetiva), uma história de uma família em quarentena que busca entender o seu lugar no mundo. Lázaro escreveu ainda diversos livros infantis, com destaque para O caderno de rimas do João e O caderno de rimas da Maria, ilustrados por Mauricio Negro e publicados pela Pallas. Neles, Lazaro reúne rimas espontâneas que fazem a alegria da criançada.

Fernanda Torres

Fernanda Torres brilha nas telonas, ao protagonizar Ainda estou aqui, representante do Brasil no Oscar. Mas ela também tem seu espaço garantido nas prateleiras das livrarias. São dela os best-sellers Fim (Companhia das Letras, 2013), que deu origem à série de mesmo nome no Globoplay, e A glória e seu cortejo de horrores (Companhia das Letras, 2017). Fim traz um grupo de cinco amigos que precisam encarar a morte e as suas próprias frustrações. Já em A glória e seu cortejo de horrores, os leitores acompanham a vida de Mario Cardoso, um ator de meia idade que enfrenta um fracasso ao interpretar Rei Lear, de Shakespeare. Susana Vieira Figura icônica da televisão brasileira, Susana Vieira lançou em abril sua biografia, Susana Vieira: Senhora do meu destino (Globo Livros). Escrito em parceria com o especialista em teledramaturgia Mauro Alencar, o livro percorre toda a trajetória da atriz, desde a infância até os dias de hoje, incluindo seus papéis marcantes em novelas como Senhora do destino e Por amor. Além das histórias de bastidores, a obra traz reflexões sobre momentos pessoais, desafios na vida profissional e depoimentos de grandes amigos da atriz. Maitê Proença Maitê Proença é outra que gosta de transitar entre a atuação e a escrita. Seus últimos livros são O pior de mim e Uma vida inventada, reunidos em um único volume pela Agir. As obras combinam relatos autobiográficos com uma narrativa ficcional que desafia o leitor a decifrar o que é real e o que é inventado. A atriz é autora ainda de outros livros como Entre ossos agora (2004, pela Agir, com reedição em 2015, pela Record), À beira do abismo me cresceram asas (Giostri, 2013), É duro ser cabra na Etiópia (Agir, 2013) e Todos os vícios (Record, 2014).

A imortal Fernanda Montenegro escreveu o livro 'Prólogo, ato, epílogo: memórias' Foto: Reprodução

Fernanda Montenegro

Para ser da Academia Brasileira de Letras, é preciso ter escrito pelo menos um livro e a imortal Fernanda Montenegro escreveu. Em Prólogo, ato, epílogo: Memórias (Companhia das Letras, 2019), Fernanda Montenegro revisita sua trajetória artística e pessoal. Como resultado, o livro é um testemunho sobre a história do teatro e da televisão no País.

Maria Flor

A atriz Maria Flor enveredou pela ficção no livro Já não me sinto só (Planeta, 2021). O cenário é o Jalapão, para onde vai a protagonista Maria, atriz – como a própria autora – vai para gravar um filme. Lá, ela passa por uma profunda jornada de autoconhecimento.

Carolina Ferraz

Dona do meme “Eu sou rica!”, Carolina Ferraz pegou nas panelas para escrever os seus livros. A franquia Na cozinha com Carolina (Companhia Editora Nacional e Gutenberg) já reúne três volumes. Nos livros, a atriz traz dicas práticas e receitas para quem tem a vida corrida, como a própria autora.

Maria Ribeiro