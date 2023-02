‘É Assim Que Acaba’: Colleen Hoover volta à casa da infância para revelar elenco do filme; veja

A escritora americana Colleen Hoover, sucesso internacional com o romance É Assim Que Acaba, o livro mais vendido no Brasil em 2022, anunciou na noite desta quinta-feira, 26, quem serão os protagonistas do filme baseado em seu best-seller.

Blake Lively será Lily. A atriz americana de 35 anos, casada com o ator Ryan Reynolds, é conhecida por interpretar Serena van der Woodsen na série Gossip Girl. “Ela é a Lily dos meus sonhos”, disse Colleen, emocionada, em um vídeo gravado na frente da casa onde viveu entre os 4 e 18 anos, no Texas. É a casa para onde a mãe se mudou após conseguir deixar para trás uma relação abusiva e violenta com o pai de Colleen.

Leia também Veja quais foram os livros mais vendidos no Brasil em 2022: Colleen Hoover lidera lista

Blake Lively será a protagonista da adaptação cinematográfica de 'É Assim Que Acaba', de Colleen Hoover Foto: Caitlin Ochs/Reuters

“Essa casa era cheia de amor e de alegria”, ela disse. E foi cenário do que são hoje “lembranças maravilhosas”. Collen Hoover homenageou sua mãe, cuja história inspirou É Assim Que Acaba, dizendo que ela tirou a família de “uma situação apavorante” e que a decisão dela ajudou muita gente. A sensação de estar prestes a entrar no set e ver essa história ser filmada é, portanto, em suas palavras, “agridoce”.

A escritora contou também que desde que conheceu Justin Baldoni, que vai dirigir o filme, pensou que ele poderia interpretar Ryle. E o ator de 35 anos, que fez Rafael Solano em Jane the Virgin, acabou pegando o papel. O anúncio também foi feito agora.

“Eles têm o que é preciso para trazer esses personagens para a vida”, disse a escritora no vídeo postado no Instagram.

Justin Baldoni vai dirigir e atuar em 'É Assim Que Acaba' Foto: Danny Moloshok/Reuters

É Assim Que Acaba foi lançado originalmente em 2018 e, desde então, vem conquistando leitores em todo o mundo. Esse é o maior best-seller dela, que lançou no ano passado uma segunda parte - É Assim Que Começa.

Este romance é o livro mais pessoal da ex-assistente social e mãe de 3 filhos. É Assim Que Acaba conta a história de Lily, uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. Ela conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento. O livro toca em questões como violência doméstica e abuso psicológico.

Colleen Hoover vendeu mais de 1,8 milhão de exemplares no Brasil em 2022 - só de É Assim Que Acaba foram mais de 500 mil cópias. Seus livros são publicados aqui pela Galera, do Grupo Record.