Como ‘gaslighting’ se tornou a palavra do ano do dicionário Merriam-Webster

The Washington Post - No thriller Gaslight de 1944 (À Meia Luz, no Brasil), uma mulher percebe pertences desaparecendo, barulhos vindos do sótão e as luzes de gás da casa diminuindo. Seu marido a convence de que está tudo na cabeça dela - que ela está ficando louca.

O filme deu origem ao termo “gaslighting”, que explodiu em popularidade nos últimos anos, especialmente durante a era política trumpista .

Agora, é a palavra do ano da Merriam-Webster.

“Nesta era de desinformação - de ‘notícias falsas’, teorias da conspiração, trolls do Twitter e deepfakes - gaslighting surgiu como uma palavra para o nosso tempo”, disse a empresa de dicionário na segunda-feira, revelando sua escolha.

Elenco da montagem da peça recentemente montada em São Paulo, que marcou a última direção de Jô Soares, em conjunto com Maurício Guilherme. Foto Priscila Prade

Houve um aumento de 1.740% nas buscas pelo termo este ano, de acordo com o Merriam-Webster, com o interesse permanecendo alto ao longo do ano. A definição? “O ato ou prática de enganar grosseiramente alguém especialmente para vantagem própria.”

O título do filme, que foi adaptado de uma peça de 1938 (e que foi montada recentemente no Brasil, Gaslight - Uma Relação Tóxica, última direção de Jô Soares), tornou-se útil para descrever “mentiras que fazem parte de um plano maior”, disse a empresa de dicionários.

“Gaslighting” preenche um espaço entre a palavra “mentir”, que normalmente ocorre entre indivíduos, e “fraude”, que geralmente envolve organizações. Trabalha em referências pessoais e políticas.

Aparece com frequência na cultura pop: uma série de televisão chamada “Gaslit”, centrada na esposa do procurador-geral de Richard M. Nixon, que foi a primeira a acusar publicamente o presidente de estar envolvido em Watergate, estreou este ano. Era frequentemente usado em comentários sobre o comportamento do ex-presidente Donald Trump, incluindo o muito discutido artigo de opinião da Teen Vogue “Donald Trump Is Gaslighting America”. E é usado na psicologia, definindo um tipo de abuso que faz com que as vítimas questionem suas próprias percepções.

Do Well+Being: Como reconhecer o gaslighting e responder a ele

“É uma palavra que cresceu tão rapidamente na língua inglesa, e especialmente nos últimos quatro anos, que na verdade foi uma surpresa para mim e para muitos de nós”, disse Peter Sokolowski, editor geral da Merriam-Webster, disse à Associated Press .

“Era uma palavra pesquisada com frequência todos os dias do ano”, disse ele.

“Gaslighting” superou outros termos mais ligados a eventos específicos que ocorreram em 2022. Entre eles: “oligarca”, que aumentou o interesse após a invasão da Ucrânia pela Rússia; “rainha consorte”, o título apropriado para a esposa do recém-coroado rei Charles; e “omicron”, a letra grega dada à variante do coronavírus que disparou para o domínio no final do ano passado.

‘Vax’ é a palavra do ano de 2021 do Dicionário Oxford

Também na lista estava “codificar”, impulsionado pela decisão da Suprema Corte que anulou Roe v. Wade ; “argiloso”, que viu um grande aumento nas pesquisas como a resposta de 29 de agosto para o jogo de palavras Quordle; e “reide”, com o interesse aumentando depois que o FBI executou um mandado de busca na residência de Trump em Mar-a-Lago.

A palavra do ano de 2022 escolhida pelo Dicionário Collins, com sede no Reino Unido, foi “permacrisis”, que definiu como “um período prolongado de instabilidade e insegurança” e disse que “resume de forma bastante sucinta o quão terrível 2022 foi para tantas pessoas. .”

A editora do Oxford English Dictionary, por sua vez, está abrindo a escolha ao público pela primeira vez este ano. A votação segue até esta sexta-feira, 2. As escolhas? “Metaverse”, “#IStandWith” e “Modo Goblin”.