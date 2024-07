Mesmo depois das trends relacionadas ao livro e a criação do “machadoverso” (termo que incorpora os personagens de diversas obras do autor em um universo em comum), quem diria que Memórias Póstumas de Brás Cubas ganharia vida no formato de um videogame? The Posthumous Investigation leva o universo do escritor para um clima noir de 1937, com a premissa de investigar o assassinato do personagem principal Brás Cubas, de um dos sucessos de Machado de Assis.

Na obra original de 1881, Brás Cubas, o personagem principal e narrador, morre de pneumonia. Já no jogo, o personagem vive em um loop temporal após o seu assassinato. Neste vai e volta, ele tenta, com a ajuda do jogador, resolver o mistério de quem o matou. O jogo é do estúdio brasileiro Mother Gaia, e já pode ser jogado na versão demo (pequena amostra do jogo, lançada no período final de produção, desde maio). Além do personagem principal Brás Cubas, The Posthumous Investigation também incorpora outras obras renomadas de Machado no mistério.

A versão completa do jogo The Posthumous Investigation está prevista para o último trimestre de 2024. Foto: Steam/Divulgação

A retomada do “machadoverso”

Com a nova onda de popularidade dos livros de Machado de Assis surgiu após uma influenciadora norte-americana comentar sobre sua leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, os personagens emblemáticos criados pelo autor voltaram a fazer parte do imaginário das gerações mais jovens, em especial dentro das redes sociais. E, agora, entram para o universo dos videogames.

A influenciadora americana Courtney Henning, que recomendou Memórias Póstumas de Brás Cubas em seu TikTok, elevou a procura pela versão em inglês do livro na Amazon dos Estados Unidos durante o mês de maio, que liderou como mais vendido na categoria de “Literatura Latino-Americana e Caribenha”. A versão digital do clássico de Machado de Assis não ficou para trás: o e-book de Brás Cubas figurou em 11º na lista.

O jogo 'The Posthumous Investigation', dos estúdios Mother Gaia Foto: Steam/Divulgação

Como transformar todos os livros em um jogo?

Além de Brás Cubas, o protagonista do game, a narrativa apresenta dois personagens do clássico Dom Casmurro, também lido por Courtney Henning, aliás, Bentinho e Capitu, que configuram um casal na trama original do livro. Também encontraremos o personagem principal de O Alienista, Dr. Simão Bacamarte, e Quincas Borba, que aparece e Memórias Póstumas... e no romance próprio, Quincas Borba.

Em entrevista ao Estadão, Bruno Toledo, diretor criativo do estúdio de desenvolvimento de games Mother Gaia, explica que a ideia do “defunto autor” traz uma dimensão mais profunda para o jogo: “Percebemos que a inserção de personagens da fase realista machadiana se encaixaria muito bem com a temática noir, já que ambos possuíam uma narrativa pessimista e uma crítica da sociedade vigente, com personagens falhos e muitas vezes paranóicos”.

Ele fala que a escolha do período em que o game se passa foi proposital: “Como nosso jogo se trata de uma época diferente da dos livros, tivemos a liberdade de adaptar temáticas para que fizessem mais sentido para a nossa trama”.

A inspiração veio da estética dos filmes das décadas de 1930 e 1940, conta Bruno, desde a iluminação, a composição das cenas, o figurino e até a arquitetura, o que cria uma atmosfera adequada para o clima de mistério do enredo. Segundo ele, a recepção do público, ainda nas primeiras versões do game, foi positiva: “Após a postagem numa rede social de uma arte conceitual já com esta estética, tivemos uma excelente recepção e vimos que estávamos no caminho certo”.

O personagem Brás Cubas também foi uma decisão que o estúdio adaptou com personificação: “Queríamos ele integrado em toda dinâmica de nosso jogo. Ele precisava ter um grande destaque; desta forma criamos no jogo o Limbo, um “não lugar” onde Brás analisa a progressão do detetive [jogador], podendo o auxiliá-lo com dicas e até mesmo filosofar sobre seu progresso”.

Bruno completa também que a quebra da quarta parede dentro do jogo, que Machado utiliza na obra original ao fazer de Brás Cubas o narrador do romance, era um elemento que “não poderia ficar de fora”.

Ideia antiga - bem antes do sucesso no TikTok

A ideia de incorporar o universo de Machado de Assis não veio após a recente popularidade de obras do autor em redes sociais como o TikTok: o Mother Gaia já tinha a ideia na gaveta desde 2014, durante uma game jam (competição que estipula um curto período de tempo para a finalização de uma demo). Entretanto, o investimento na obra começou definitivamente em 2018, com a produção sendo iniciada no fim de 2020. Tendo sido afetada pela pandemia, a equipe de produção do game contou com apenas 13 pessoas, entre programadores, artistas, game designers, roteiristas e designers de som, e, apesar de sofrer com a vinda da pandemia, está na fase de pós-produção, com o lançamento programado para o fim do ano de 2024.

Cena da gameplay de 'The Posthumous Investigation' Foto: Steam/Divulgação

The Posthumous Investigation foi indicado como Melhor Jogo Brasileiro e Melhor Narrativa na Gamescom Latam, duas categorias importantes no cenário, além de entrar em exposição em Londres, durante o London Games Festival, e em festivais digitais promovidos pela plataforma de jogos Steam, durante o Steam Next Fest e o LudoNarraCon.

A versão demo do jogo está disponível na Steam para ser jogada aqui. Ela possui compatibilidade com computadores compatíveis com o sistema da Steam (válido para Windows 10 ou posteriores), e também em dispositivos com controles de Xbox, DUALSHOCK e DualSense com entradas em USB (controles da Playstation).

Confira o teaser da gameplay de The Posthumous Investigation

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais.