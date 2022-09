Itamar Vieira Junior em São Paulo: autor de ‘Torto Arado’ participa de encontro com leitores

O escritor Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado, participa de uma conversa com o público nesta terça-feira, 27, em São Paulo. Ele é o convidado do Sempre Um Papo e o encontro começa às 19h30 no Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141). A entrada é gratuita.

O tema da conversa, que será mediada pelo jornalista Afonso Borges, idealizador e criador do Sempre um Papo, é A Origem do Outro e foi inspirado no livro A Origem do Racismo, de Toni Morrison (1931-2019), primeira escritora negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, em 1993.

Capa do romance 'Torto Arado', de Itamar Vieira Junior Foto: Todavia

Após o debate, Itamar Vieira Junior vai autografar seus livros Torto Arado, vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti, que está sendo publicado em diversos idiomas, se tornou um best-seller no Brasil e vai virar série da HBO, e Doramar ou Odisseia - Histórias. Sua obre é publicada pela editora Todavia.