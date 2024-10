Jeferson Tenório aparenta uma tranquilidade surpreendente para alguém que teve o nome alçado ao debate público nacional da forma como ocorreu com ele. Não dá para dizer que foi do dia para a noite: o escritor de 47 anos já havia publicado dois romances bem recebidos antes de vencer o Prêmio Jabuti, em 2021, pelo livro O Avesso da Pele (Companhia das Letras).

Foi no início deste ano, no entanto, quando a obra foi alvo de censura, que o rosto de Tenório passou a ser ainda mais conhecido. Entre as disputas judiciais e notícias diárias, a atenção na rua cresceu, especialmente no bairro em que Tenório se estabeleceu em Porto Alegre (nascido no Rio de Janeiro, hoje ele se divide entre a capital gaúcha e São Paulo). “Já teve vezes em que tive que sair disfarçado. No auge da história da censura, eu tive que botar boné”, diz o escritor, que recebeu o Estadão no apartamento que mantém na capital paulista.

O “auge”, como ele descreve, foi em meados de março, quando o livro, parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), foi recolhido de escolas do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Goiás por supostas “expressões impróprias” para menores de 18 anos. Naquela semana, as vendas do livro aumentaram em 400% na Amazon.