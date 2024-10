Flip 2024 em casa: Confira 9 destaques da programação para assistir online até domingo

A 22ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) começa nesta quarta-feira, 9, com ingressos ainda disponíveis para boa parte das mesas da programação oficial, que vai até o domingo, 13. Para quem quer acompanhar de casa, os debates serão transmitidos no canal oficial do YouTube do evento - e são cerca de seis por dia.

A festa abre às 19h30 com a mesa As ruas têm alma: João do Rio, O Convidado do Sereno, uma aula ministrada por Luiz Antonio Simas sobre o jornalista e cronista, escolhido como o autor homenageado desta edição. Depois, o grupo paratiense Samba da Bênção se apresenta no Auditório da Praça.

Imagem da Flip 2023. A 22ª Festa Literária Internacional de Paraty, de 2024, começa nesta quarta-feira, 9. Foto: Walter Craveiro/Flip 2023/Divulgação

PUBLICIDADE O principal nome internacional da programação é o francês Édouard Louis, que ganhou reconhecimento mundial com sua autoficção. Autor de livros como O Fim de Eddy (Tusquets) e Lutas e metamorfoses de uma mulher (Todavia), ele participa de debate mediado por Paulo Roberto Pires no sábado, 12h, às 19h. Outros destaques são a italiana Lisa Ginzburg, autora de Cara Paz e neta de Natalia Ginzurg, o senegalês Mohamed Mbougar Sarr, autor de A Mais Recôndita Memória dos Homens, a camaronesa Léonora Miano, autora de A Estação das Sombras e o colombiano Juan Cárdenas, autor de O Diabo das Províncias.

Entre os brasileiros, estão nomes importantes da literatura nacional, como Jeferson Tenório, Carla Madeira, Joca Reiners Terron, Micheliny Verunschk, Silvana Tavano, Mariana Salomão Carrara, Ilaria Gaspari, Marcela Dantés, Odorico Leal e mais.

O principal nome internacional da programação da Flip 2024 é o francês Édouard Louis. Foto: Arnaud Delrue/Divulgação via Flip

Neste ano, a curadoria da Flip é de Ana Lima Cecilio, profissional com 20 anos de experiência no mercado editorial e passagens por Globo Livros e Carambaia.

Veja 9 destaques da programação para ver de casa

As descrições são da organização. Para conferir a agenda completa, clique aqui.

Publicidade

Quinta-feira, 10/10

12h - Mesa 3: Da poeira que viemos

Léonora Miano + Eliana Alves Cruz

- mediação: Adriana Ferreira Silva

Duas brilhantes romancistas que, a partir da criação literária, discutem com coragem as questões mais difíceis da vida na diáspora: o racismo, a posição da mulher, o embranquecimento e a dor fundadora das mulheres que se movimentam entre essa violência, mas aprendem e ensinam a resistência, a luta e a alegria.

19h - Mesa 6: Dormindo com o inimigo Mark Coeckelbergh + Danny Caine - mediação: Fabiana Moraes

Publicidade

Inteligência artificial, política de uso de dados, escolhas de consumo: as big techs estão em toda parte e comandam o mundo com sua rede silenciosa. Uma mesa para refletir sobre como elas influenciam nosso modo de consumir, trabalhar, criar e viver.

Sexta-feira, 11/10

10h - Mesa 8: A paz e o gesto

Lisa Ginzburg + Ana Margarida de Carvalho

- mediação: Adriana Ferreira Silva

A vida da mulher contada por ela mesma, sem armadilhas que a levem a discutir, mais uma vez, a maternidade ou as relações amorosas. Mulheres como criadoras de uma autonomia única e viva, mas, principalmente, de uma literatura universal.

19h - Mesa 12: Não existe mais lá

Atef Abu Saif + Julia Dantas

Publicidade

- mediação: Bianca Tavolari

Atef Abu Saif estava em Gaza quando começaram os bombardeios e viu a cidade em que viviam tantos amigos ser totalmente destruída e essas pessoas queridas serem mortas. Julia Dantas viu sua casa e seu bairro serem invadidos pelas águas na enchente de Porto Alegre, na primeira tragédia climática observada ao vivo por todo Brasil. O encontro entre dois diários escritos em realidades tão diferentes e brutais traz experiências de observação do fim da cidade por ações humanas.

Sábado, 12/10

10h - Mesa 14: O amor político

Brigitte Vasallo + Geni Nuñez

- mediação: Nanni Rios

Questionar os relacionamentos monogâmicos como a base de toda sociedade é o que une essas duas pensadoras, ainda que partam de experiências tão diferentes. O encontro entre a ancestralidade dos povos originários e o futuro que miramos por relações mais saudáveis.

17h - Mesa 17: A memória dos homens

Publicidade

Mohamed Mbougar Sarr + Jeferson Tenório

- mediação: Rita Palmeira

Um resgata a ancestralidade pela riqueza do legado. O outro faz uma espécie de acerto de contas. Em ambos os autores, a masculinidade, a injustiça e a eterna tentativa de contar a história pela invenção de uma memória que faça jus à história que queremos. Um elogio ao poder da palavra, à criação e à literatura.

19h - Mesa 18: Anatomia do futuro

Édouard Louis

- mediação: Paulo Roberto Pires

Criado num mundo de desigualdade, preconceito e conformismo, o autor francês reinventou sua vida com a literatura. Louis escreve sobre si para falar de todos nós, na convicção de que o desejo de mudança é o primeiro passo de uma vida mais justa.

Publicidade

21h30 - Mesa extra: Cessar o fogo

Pablo Casella + Txai Suruí

- mediação: Giovana Girardi

As queimadas que arrasaram o país nos últimos meses são mais uma manifestação da urgência de discutir políticas públicas capazes de barrar a crise do clima. Duas vozes que vêm de dentro da floresta nos falam sobre como combater o fogo é muito mais do que simplesmente apagar incêndios.

Domingo, 13/10

10h - Mesa 19: Invenção e linguagem: o romance segue

Carla Madeira + Silvana Tavano + Mariana Salomão Carrara

- mediação: Adriana Couto

Publicidade

Quando tudo parece conspirar para que a literatura seja posta de lado, surgem livros que renovam a vocação e o talento para contar histórias arrebatadoras, que relembram que personagens e enredos nos moldam e ajudam a viver.

Como comprar ingressos para a Flip 2024?

A venda de ingressos para a Flip 2024 é feita pelo site https://flip.fcticket.com.br/. Algumas mesas já estão esgotadas, outras estão no lote 2 (R$ 130/inteira e R$ 65/meia), e algumas estão no lote 1, vendido a preços populares (R$ 39,00 inteira/ R$ 19,50 meia). As mesas serão transmitidas em um telão, na Praça da Matriz, com livre acesso.

Flip e off-flip

A Flip também oferece uma ampla programação educativa com a Flipinha e FlipZona, com foco em literatura para as infâncias e juventudes. Neste ano, a festa também vai promover uma programação alternativa com a Casa Flip+CCR (Rua Marechal Deodoro, 384), parceria da Flip com o grupo CCR.

Quem estiver em estiver em Paraty também deve ficar de olho na programação paralela. Vale conferir, por exemplo, a Casa de Histórias (Rua Dona Geralda, 140), a Casa Estante Virtual (Rua Marechal Santos Dias, 139), a Casa Edições Sesc (Rua Marechal Santos Dias, 43) e a Casa Record (Rua Dr. Pereira, 396).